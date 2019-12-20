РИАМО – 20 дек. Работы по благоустройству начались в парке Северного речного вокзала в Москве, площадь благоустройства составит 40,5 гектаров, основные работы планируют завершить в 2020 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Парк Северного речного вокзала — объект культурного наследия. Это учли при разработке проекта благоустройства. Используя архивные фотографии и авторский проект инженера Тимофея Шафранского, рабочие сохранят историческую планировку и восстановят утраченные декоративные элементы.

«По архивным фотографиям воссоздадут внешний вид павильона администрации, павильонов кафе с террасами, а также киосков на главной парковой аллее. Кроме того, отреставрируют памятник кораблестроителю А.Н. Крылову, памятник воинам-речникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, скульптуры «Водный путь» и «Спорт», - говорится в сообщении.

На границе парка со стороны Ленинградского шоссе восстановят ограждение, а на одной из продольных аллей реконструируют два фонтана. На территории парка разобьют несколько цветников, высадят деревья и кустарники. В северной части появится небольшой летний кинотеатр.

«В парке обустроят семь детских площадок. Одну из них, в самом центре парка, сделают по мотивам фильма «Волга-Волга», который частично снимали в здании Северного речного вокзала. Основным элементом площадки станет многопалубный теплоход — прототип «Севрюги», - отмечается в материале.

Остальные площадки будут располагаться в южной части парка. Они станут единым игровым пространством. Также в парке оборудуют и спортивные площадки. Здесь можно будет поиграть в стритбол, городки, пинг-понг, бадминтон, а зимой покататься на коньках. Кроме того, на территории парка установят новые опоры освещения, а на зданиях появится художественная подсветка.

По концепции комплексного благоустройства Северного речного вокзала, а также на площади перед ним разместят торговые павильоны, кафе, кассы, раздевалки с душевыми комнатами, установят навесы. Пункты досмотра на набережной оборудуют в соответствии с современными нормами и требованиями безопасности, а в местах ожидания установят скамейки.

В южной части, на понтонах, появится зона отдыха с бассейном, кафе и диджейской сценой. Вдоль набережной будет протекать ручей — имитация канала имени Москвы с миниатюрными копиями шлюзов. Здания причалов также отремонтируют.

После благоустройства набережную полностью закроют для автомобилей и общественного транспорта. До здания вокзала и причалов можно будет доехать на специальных электрошаттлах. Они будут курсировать по специальным огороженным проездам. Зоны для посадки и высадки пассажиров организуют перед зданием вокзала.

Основные работы, которые будет проводить департамент капитального ремонта города Москвы, планируется завершить в 2020 году.