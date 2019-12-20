РИАМО - 20 дек. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства, сообщается на сайте СКР.

«Как установлено, вечером 19 декабря 2019 года мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

В результате инцидента один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник ликвидирован.

По факту произошедшего СК возбудил дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве>>