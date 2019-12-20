РИАМО – 20 дек. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» на улицах Тверская, Моховая и Охотный Ряд разместят около 100 новогодних арт-объектов, которые будут посвящены космосу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Согреться у очага в лаундж-зоне, сфотографироваться в летательном аппарате вместе с собаками Белкой и Стрелкой и пройти через 15-метровый космический тоннель можно будет на центральных улицах города в новогодние праздники. С 31 декабря по 5 января на Тверской, Моховой и Охотном Ряду будут проходить народные гулянья в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». На шесть дней три улицы станут пешеходными. Оформление и культурную программу посвятят теме космоса. К Новому году площадки украсит около 100 арт-объектов», - говорится в сообщении.

На Тверской улице установят четыре настоящих ели. Каждая высотой семь метров. Их украсят разноцветными фигурками дирижаблей и воздухоплавательных шаров, ракет и космонавтов.

На центральных улицах расположатся три праздничные площадки. Их посвятят разным этапам освоения космоса. Так, Тверскую улицу поделят две тематические зоны: «Грезы о земле и небе. 1920–1930-е годы» и «Покорение. 1950–1960-е годы». А площадка под названием «Космическая миссия. 1970–1980-е годы» развернется на улицах Моховой и Охотный Ряд. Главными цветами в оформлении станут те, которые больше всего ассоциировались у художников с космосом, — синий, малиновый, голубой, фиолетовый и серебряный.

«Первая праздничная площадка расположится на Тверской улице — от Козицкого переулка до Столешникова. На ней легко перенестись в атмосферу 1920–1930-х годов, когда люди только мечтали о покорении космоса», - отмечается на сайте.

У Козицкого переулка установят пятиметровые башни-ракеты из металлических прутьев с особыми механизмами внутри. Сквозь каркасы ракет можно будет рассмотреть, как движутся различные шестеренки, маятники и другие детали устройств. Кроме того, недалеко от башен-ракет расположатся две инсталляции под названием «Стартовая площадка». Это фантастические ракеты, которые будто бы стремятся взлететь.

Построить макет необычного летательного аппарата в стиле ретрофутуризм смогут и сами гости праздника. Мастер-классы пройдут у дома 15 на Тверской улице. А у Тверской площади заработает аттракцион-карусель под названием «Космический полет». Здесь установят металлический каркас в форме полусферы. Рассмотреть необычный макет этой системы во всех подробностях можно будет, сидя в одном из вращающихся кресел.

«Вторая новогодняя площадка, посвященная покорению космоса, будет находиться между Столешниковом переулком и домом 1 на Тверской улице», - уточняется в материале.

Там разместят 3D-инсталляцию «Ракета с Белкой и Стрелкой». Напротив Камергерского переулка установят площадку, где детей станут катать на сноубордах и тюбингах. Между ними катающихся будут встречать светящиеся фигуры планет и маленькие новогодние елки. А неподалеку от места для катания можно будет увидеть красивую скульптурную композицию — двух космонавтов, которые ловят удочками звезды из лунного кратера.

«Тематическая зона, посвященная развитию космонавтики в 1970–1980-х годах, полностью займет две улицы — Охотный Ряд и Моховую. Узнать о путешествиях во внеземном пространстве участники праздничных гуляний смогут, пройдя через 15-метровый тоннель «Космос». Там под потолком подвесят небольшие фигурки — космические аппараты», - добавляется на сайте.

«Путешествие в Рождество» — самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник «Московских сезонов». В прошлом году на его площадках побывали 18,6 миллиона человек.