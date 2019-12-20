РИАМО – 20 дек. В 13 московских парках заработали школы фигурного катания для взрослых и детей, на тренировках посетителей научат делать основные элементы, фонарик и скольжение по дуге, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Платные и бесплатные занятия проходят на катках с искусственным льдом. На уроках посетителей учат делать основные элементы, фонарик или скольжение по дуге, а также более сложные движения, например, ласточку или одно из базовых вращений — либелу. Коньки можно принести с собой либо арендовать их в пункте проката за дополнительную плату.

«Парки, безусловно, входят в число самых популярных мест отдыха зимой. Каждый готовит свою программу, старается порадовать и удивить гостей. Во многих заливаются катки, появляются ледовые и тюбинговые горки. В этом сезоне 13 парков приглашают москвичей на мастер-классы по фигурному катанию», — отметила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В парке «Фили» организованы бесплатные еженедельные мастер-классы по фигурному катанию на катке «Сказка». Тренировки проходят по субботам с 17:30 до 18:30. В мастер-классах могут принять участие все желающие вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. Тренировки проводит Кристина Разумова— призер всероссийских соревнований по одиночному и синхронному катанию, призер чемпионатов России и Европы. Вход на ледовую площадку бесплатный, регистрация для посещения занятий не требуется.

«На «Мульткатке» Гончаровского парка по вторникам и четвергам с 15:00 до 16:00 проходят бесплатные занятия по фигурному катанию для детей от семи до 15 лет. Квалифицированный тренер научит ребят, как принять правильное исходное положение, разгоняться, скользить, попеременно отталкиваться. <...> Для участия необходима предварительная регистрация. За вход на каток платить не нужно», - добавляется в материале.

В каких парках работают школы фигурного катания:

— Измайловский парк (каток у главного входа в парк на Московском проспекте, занятия бесплатные);

— парк 50-летия Октября (в центре парка по адресу: улица Удальцова, дом 22, занятия бесплатные);

— сад имени Баумана (каток слева от входа со стороны Новой Басманной улицы, занятия бесплатные);

— парк «Фили» (каток у Новозаводской улицы, занятия бесплатные);

— Гончаровский парк (каток возле входа со стороны улицы Гончарова, занятия бесплатные);

— Таганский парк (каток на стадионе, занятия платные и бесплатные);

— сквер по Олонецкому проезду (каток в центре парка, занятия платные и бесплатные);

— Бабушкинский парк (каток напротив детской площадки, занятия платные и бесплатные);

— Воронцовский парк (каток между парадным входом и храмом Живоначальной Троицы, занятия платные и бесплатные);

— парк «Сокольники» (каток «Лед», занятия платные);

— ландшафтный парк «Митино» (хоккейная коробка на улице Рословка, возле дома 5, занятия платные);

— сад «Эрмитаж» («Jazz каток» около входа в сад со стороны Успенского переулка, занятия платные);

— парк «Красная Пресня» (каток у входа со стороны Экспоцентра, занятия платные).

На искусственных катках в трех парках, саду «Эрмитаж», парке «Фили» и парке 50-летия Октября будут проходить занятия по керлингу. На уроках ждут взрослых и детей старше семи лет.

Также когда в городе выпадет достаточно снега, для москвичей и туристов в зонах отдыха откроют 62 лыжные трассы и 39 горок для катания на санках, ледянках и тюбингах. Помимо этого, всю зиму в парках будут проходить фестивали, концерты и мастер-классы.