РИАМО - 20 дек. В Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, максимальная температура воздуха днем составит плюс 2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве минус 1 – плюс 1, по области – минус 3 – плюс 2 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность около 70%. Геомагнитная обстановка в пятницу прогнозируется неустойчивая.

Синоптики отмечают, что биологические ритмы человека тесно связаны с природой и внешними условиями. Не характерные, порой аномальные колебания погодных факторов, нарушая эти связи, могут оказывать сильное влияние на самочувствие, психологическое состояние, а у лиц с различными хроническими болезнями, осложненными повышенной метеочувствительностью, вызывать серьезные нарушения в состоянии, способствовать обострениям и ухудшениям общего самочувствия.

«В этом плане, декабрьская погода бьет рекорды: не зимний характер погоды с высокими температурами, постоянная облачность, повышенная влажность, перепады атмосферного давления, и самое неблагоприятное - это выраженный дефицит кислорода в приземном слое воздуха, стали причиной роста погодообусловленных обострений при многих хронических заболеваниях. Прежде всего, при сердечно-сосудистой патологии, состояниях, связанных с кислородной недостаточностью, воспалительных заболеваниях суставов и позвоночника, органов дыхания», - добавляется в материале.

Специалисты рекомендуют метеочувствительным людям строго соблюдать рекомендованный врачом курс лечения; если острая реакция на погоду сопровождается проявлениями тревоги, плохим настроением помогут препараты седативного действия растительного происхождения. Конечно, необходимо соблюдать режим труда и отдыха, даже при такой не очень комфортной погоде нужно найти время для небольших прогулок на воздухе.