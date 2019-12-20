Где взять елку напрокат в Москве и области в 2019 году

Сервисы по аренде новогодних елок появились в Московском регионе не так давно, но многие уже оценили удобство такой услуги. В канун наступления 2020 года можно взять напрокат как живое дерево, так и искусственную, уже наряженную зеленую красавицу. Дерево вам привезут, установят, а после увезут. В общем, никаких хлопот, лишней уборки и необходимости искать место для хранения дерева.

Преимущества очевидны как для организаций, украшающих офисы к празднику, так и для людей, которые часто меняют квартиры и даже города – возить везде за собой искусственное «новогоднее настроение» нелегко. В случае с арендой живых деревьев не возникает никаких угрызений совести от того, что приходится уничтожать природу. Прокатные елки выращиваются в питомниках, куда возвращаются после праздников, чтобы жить дальше.

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