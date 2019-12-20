Где взять елку напрокат в Москве и области в 2019 году

Елка в аренду – удобно и просто
Сервисы по аренде новогодних елок появились в Московском регионе не так давно, но многие уже оценили удобство такой услуги. В канун наступления 2020 года можно взять напрокат как живое дерево, так и искусственную, уже наряженную зеленую красавицу. Дерево вам привезут, установят, а после увезут. В общем, никаких хлопот, лишней уборки и необходимости искать место для хранения дерева.
Преимущества очевидны как для организаций, украшающих офисы к празднику, так и для людей, которые часто меняют квартиры и даже города – возить везде за собой искусственное «новогоднее настроение» нелегко. В случае с арендой живых деревьев не возникает никаких угрызений совести от того, что приходится уничтожать природу. Прокатные елки выращиваются в питомниках, куда возвращаются после праздников, чтобы жить дальше.
Сообщество аренды «Рентмания»
На сервисе уже открыта акция по аренде новогодних живых деревьев. В наличии на выбор голубая ель (более пушистая) и сербская ель (особенно изящная и грациозная). Привозят их из европейских питомников. Поскольку деревья выращивались в кадках, а не в лесу, то отлично чувствуют себя и хорошо стоят в условиях помещения.
Высота елок – от 130 до 150 см (с учетом кадки – 60 см). Диаметр – около метра. Специалисты привозят и устанавливают растения в домах и квартирах, офисах, ресторанах и кафе, салонах, отелях. Доставка дерева внутри и в пределах 30 км от МКАД бесплатна. По окончании аренды елочку заберут, а по весне высадят в открытый грунт на территории одного из подмосковных детских домов.
Сколько стоит: от 7 900 рублей за три недели аренды.
Где заказать: https://rentmania.com
Телефон: 8 (800) 707-42-67
На этом же сайте можно найти предложения от компаний и частных лиц по аренде искусственных елок – зеленых, белых, серебристых, классических и дизайнерских. Чтобы ознакомиться с вариантами, достаточно ввести в поле поиска слово «елка». Диапазон размеров и цен весьма широк.
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Компания «ТСТ»
Тут тоже можно заказать в аренду как натуральную, так и искусственную елку. Также сервис предлагает услуги по украшению самого дерева и новогоднему оформлению помещений (офисов, торговых центров, квартир, загородных домов). Цена аренды живого дерева начинается от 2500 рублей (высота – 180 см). Если хотите, чтобы эту елку украсили, придется заплатить еще 2000 рублей. Каждый понедельник при заказе на сайте любых товаров и услуг действует скидка 5%.
Далее возможны варианты. Полный пакет предполагает услуги монтажа и демонтажа. Каждая из этих манипуляций все для той же нашей елочки 180-сантиметрового роста обойдется в 1500 рублей. Если у вас есть те, кто справится с данными мероприятиями, можно воспользоваться пакетом «Лайт», оплатив, помимо самого дерева, шефмонтаж (приезжает специалист от фирмы и чутко руководит действиями ваших исполнителей). Доставка бесплатна в пределах 30 км от МКАД.
Если елку привезли, а она вам не очень приглянулась, есть возможность замены, так как в наличии всегда несколько деревьев на выбор. Выбирая напрокат живую «хозяйку праздника» в кадке, арендатор должен помнить, что ему придется ухаживать за ней, регулярно поливать. После праздников елки либо возвращают в питомник, либо оставляют в кадке подрастать до следующего сезона.
Сколько стоит: от 2500 рублей.
Где заказать: https://www.tst-ng.ru
Телефоны: 8 (499) 136-27-97, 8 (965) 408-60-28, 8 (909) 641-99-95
Компания «Омни-Декор»
Сервис предлагает искусственные елки напрокат с дизайнерским оформлением. Вниманию клиентов представлено три пакета услуг: «Стандартный», «Средний» и «Премиум». Услуги монтажа и демонтажа уже входят в стоимость любого из выбранных пакетов. Компания осуществляет доставку по Москве и Московской области. Минимальная высота елки – 1,5 метра, есть в наличии деревья и от 2,5 метра.
Для украшения используются шары, игрушки, гирлянды и прочий декор, который специалист-дизайнер подбирает индивидуально под стиль интерьера и пожелания арендатора. Услуга востребована среди ресторанов и кафе, фотостудий, владельцев квартир и загородного жилья, организаторов детских и взрослых праздничных мероприятий.
Стоимость: от 12 800 рублей.
Где заказать: http://omnidecor.plp7.ru/?yclid=7529656629490375974
Телефон: +7 (499) 391-46-71
Правила ухода за живой елкой в кадке
1. Ежедневно поливайте дерево водой комнатной температуры, увлажняйте не только почву, но и хвою, используя пульверизатор.
2. Не допускайте вредительства со стороны домашних животных, следите, чтобы они не копали грунт и не грызли ствол и веточки.
3. Не допускайте нагревания елки, не ставьте дерево вблизи нагревательных приборов, у камина, также дереву может повредить обилие гирлянд с горячими лампочками.
4. Регулярно проветривайте помещение и не допускайте пересушивания воздуха, оптимальная для дерева температура воздуха в помещении – не выше +23 градусов.
5. Если вы заметили, что дерево начинает сохнуть или вянуть, сообщите о проблеме в компанию, где заказывали елку: саженец заберут и попытаются реанимировать.
В зависимости от того, какого возраста саженец, его могут отправить проходить акклиматизацию и подготовку к высадке в открытый грунт или же оставить в кадке на вырост. Кадку меняют несколько раз, хвойные породы растут медленно, поэтому некоторые сервисы предоставляют возможность своим клиентам заказать одно и то же растение повторно на протяжении нескольких лет.
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