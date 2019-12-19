19 декабря стало известно, что у здания ФСБ, расположенного в центре столицы, произошло резонансное происшествие. Неизвестный открыл стрельбу, которая закончилась жертвами. Спасла положение лишь операция силовиков. В подробностях происшествия разбиралась корреспондент РИАМО.

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Огонь на Кузнецком

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Об инциденте стало известно в четверг около 18:10. По данным СМИ, трое неизвестных открыли огонь прямо в приемной ФСБ, расположенной на Кузнецком мосту. Сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать двоих нападавших, а вот третьему удалось уйти. Позже Центр общественных связей ФСБ опроверг информацию о троих нападавших и о проникновении в здание. Представитель ЦОС заявил, что нападавший был только один.

Покинув здание, он продолжил вести огонь из карабина «Сайга»: добежал до площади Воровского, а потом добрался и до жилого дома на Большой Лубянке. Не остановили его запал и отправившиеся следом силовики - мужчина открыл по ним огонь.

В распоряжении РИАМО оказалась видеозапись, заснятая из окон одного из столичных домов. На кадрах видно, как участники происшествия бегут по улице, затем человек в темной одежде падает на землю после выстрела.

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Жертвы и план-перехват

Между тем, без жертв действительно не обошлось. Согласно данным центра общественных связей ФСБ России, неподалеку от Лубянки погиб сотрудник спецслужбы. СМИ же утверждают, что он был смертельно ранен в голову. В Минздраве отметили, что двое сотрудников ФСБ получили тяжелые ранения. Всего же пострадало пять человек. В числе пострадавших один гражданский, его ранения оцениваются как легкие.

В срочном порядке во всех зданиях и на объектах ФСБ объявили план «Крепость», предусматривающий блокировку помещений и готовность к отражению нападения дежурной сменой.

На место тут же вызвали дежурную группу Центра специального назначения и специального отряда быстрого реагирования. По словам очевидцев, около 18:30 рядом с комплексом зданий ФСБ раздавались звуки стрельбы и крики. Еще через полчаса в район стрельбы у здания ФСБ на Лубянке прибыл спецназ.

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Устранение стрелка

Ликвидировать опасного нападавшего удалось прямо на месте, однако лишь час спустя - около 19:15 вечера. На месте работали представители спецслужб.

Тем не менее, после себя нападавший оставил чемодан с неизвестным содержимым, который предстоит проверить команде саперов. По иным данным, при погибшем находился рюкзак и граната.

Вскоре окружающие услышали еще несколько хлопков, которые приняли за продолжение стрельбы. Однако, по данным СМИ, те были вызваны работой саперов.

По факту произошедшего Следственным комитетом России (СКР) было возбуждено уголовное дело. По словам источников СМИ, речь идет о статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Согласно сообщению, размещённому в Instagram-аккаунте ФСБ, спецслужбы квалифицируют перестрелку у здания ФСБ в центре Москвы как террористический акт. Позднее аккаунт был удален.

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Стрелок в черном плаще

Около полуночи появились сведения о личности злоумышленника. По информации Telegram-канала 112, стрелявшим оказался житель Подольска Евгений Манюров.

СМИ удалось выяснить, что мужчине было 39 лет, он закончил Российский государственный университет правосудия и работал в различных охранных предприятиях.

Также появилась информация, что Манюров занимался стрельбой в московском клубе при ДОСААФ на Поклонной горе.

Согласно публикации на официальном сайте организации, в ноябре этого года он занял третье место в соревнованиях. При этом, по словам тренера клуба, которые приводит «Комсомольская правда», стрелял мужчина не очень хорошо, поскольку посещал занятия всего три месяца. Из необычного инструктор тира отметил, что Манюров ходил на занятия в запоминающемся черном плаще (парке). В этой одежде стрелок и отправился на Лубянку вечером 19 декабря.

Позднее в квартире Манюрова в Подольске обнаружили целый склад оружия. Все семь найденных стволов были официально зарегистрированы.

Мать нападавшего на здание ФСБ сообщила оперативникам, что в последнее время Евгений нигде не работал, «общался по телефону с какими-то арабами».