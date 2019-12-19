РИАМО - 19 дек. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, которого обвиняют в целом ряде преступлений, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, пунктом «б» части 4 статьи 174.1, статьей 289, частью 6 статьи 290 УК РФ (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; незаконная предпринимательская деятельность, получение взятки в особо крупном размере)», - говорится в сообщении.

Шестуна арестовали летом 2018 года. Ранее он с 2003 года занимал пост главы Серпуховского района. Следствие заподозрило его в мошенничестве. Так, по данным правоохранителей, Шестун через своих доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. На заработанные таким образом средства он покупал по заниженным ценам муниципальные земельные участки. Кроме того, его обвиняют в получении крупной взятки за общее покровительство.

В СК собрали достаточную доказательственную базу, дело с утвержденным Генпрокуратурой обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.