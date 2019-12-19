РИАМО - 19 дек. Мультимедийный проект «Живые картины» и интерактивный музейный гид в формате мобильного приложения появились в музее-заповеднике Александра Пушкина в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Проект «Живые картины», сценарий которого написали сотрудники музея совместно с заслуженным артистом России Анатолием Белым, - это применение новых цифровых технологий в экспозиции музея, которые позволяют «оживить» историю музея и способствуют большей вовлеченности посетителей в усадебную среду XVIII века», - говорится в сообщении.

Интерактивный музейный гид «Музей Пушкина» — это официальное мобильное приложение Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина. Оно содержит интерактивную карту дворца, фото- и видеоконтент, а также подробное описание экспозиции музея. Мобильное приложение работает как интерактивная карта на всей территории музея-заповедника, а вне территории — в ознакомительном формате.

В приложении можно услышать отрывки из произведений Пушкина в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова, записанные на музыку русских композиторов, и аудиогид, текст которого прочитал заслуженный артист России Владимир Еремин.

Гид в формате приложения можно скачать на мобильные устройства с системами Android и IOS из фирменных магазинов.

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