РИАМО - 19 дек. Сведения в отношении ООО «Удача» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные МБУ «Орехово-зуевский комбинат благоустройства» в отношении ООО «УДАЧА». Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок.

«В регламентированный срок фирма не представила подписанный электронной цифровой подписью лица проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем, учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по сносу расселенных жилых домов», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии УФАС фирма не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Удача» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.