РИАМО - 19 дек. Один из соучастников «Купавнинской» преступной группировки признан виновным в бандитизме и ряде других тяжких преступлений, и приговорен к 15 годам колонии, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 36-летнего Сергея Власова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство), частью 2 статьи 209 УК РФ (бандитизм), частью 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой), частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)», – сказала Иванова.

Так называемая «Купавнинская банда» была создана в 2007 году в одноименном поселке Старая Купавна в Подмосковье. Отмечается, что финансирование банды осуществлялось за деньги, полученные при разбойных нападениях. Члены ОПГ были хорошо вооружены и обладали многочисленными транспортными средствами, а также системами связи.

В декабре 2009 года на территории торгово-ярмарочного комплекса «Москва» участники банды напали на сотрудников ООО «ЧОП «ГББ», в результате которого были убиты трое инкассаторов, а также похищено более 74 миллионов рублей.

В августе 2010 года бандиты напали на сотрудников ООО «Торг Сбыт», один из которых получил огнестрельные ранения, а второй скончался. При этом было похищено более 470 тысяч рублей.

Кроме того, участники ОПГ совершили ряд разбойных нападений на жителей Москвы и Подмосковья, в том числе в августе 2012 года они избили двоих москвичей и похитили у них 13 миллионов рублей.

Ранее восемь соучастников вооруженной банды приговорены судом к длительным срокам лишения свободы. Власову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.