РИАМО - 19 дек. За 11 месяцев текущего года в Подмосковье эвакуировали около 96 тысяч автомобилей, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 2018 году за этот же период эвакуировали свыше 77 тысяч автомобилей в регионе.

«Больше всего автомобилей эвакуировали на штрафстоянки в Долгопрудном и Балашихе – порядка 11,6 и 11,7 тысячи транспортных средств соответственно. Всего за 11 месяцев эвакуировали 96 тысяч транспортных средств, из них более 7 тысяч забрали по причине алкогольного опьянения водителей», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что среднее время нахождения задержанных транспортных средств составляет 19 часов, а 96% автомобилей владельцы забирают уже в первые сутки.

В основном машины эвакуировали за нарушение правил парковки и стоянки транспортных средств. Эвакуировать автомобиль могут за парковку под знаком «Остановка запрещена», за парковку на тротуаре, на пешеходных переходах или ближе пяти метров перед ними, на узкой проезжей части, на остановках общественного транспорта или за ограничение проезда на дороге.

Также эвакуация предусмотрена за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или за езду без прав. Достаточно часто из-за нарушений правил парковки и стоянки транспортные средства эвакуируют в крупных микрорайонах с высокой плотностью застройки с целью обеспечить свободный проезд экстренных служб к многоквартирным домам.

В Подмосковье работают три компании-оператора, которые занимаются не только эвакуацией автомобилей, но и хранением транспортных средств на 36 специализированных стоянках. В регионе работают 88 эвакуаторов.

На таких площадках тариф на перемещение мотоциклов и автомобилей массой не более 3,5 тонн составляет около 4,2 тысячи рублей, на автобусы и автомобили массой более 3,5 тонны – около 6 тысяч рублей, на негабаритные транспортные средства – более 15 тысяч рублей.