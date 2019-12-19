РИАМО - 19 дек. В Москве суд согласился с решением управления ФАС России по Московской области о том, что АО «Мособлгаз» нарушило закон о закупках, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Ранее в управление поступила жалоба ООО «Эй Би Си Урал Архив» на действия АО «Мособлгаз» при определении поставщика путем проведения открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по внеофисному хранению документов заказчика», - говорится в сообщении.

В результате рассмотрения жалобы в ФАС приняли решение, что «Мособлгаз» нарушило закона о закупках. Общество не согласилось с этим решением и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал компании в удовлетворении требований и согласился с решением управления ФАС России по Московской области.