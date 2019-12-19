РИАМО - 19 дек. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказал намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ, сообщает Газета.ru.

«Саммит должен пройти в Санкт-Петербурге в пятницу, 20 декабря. Именно на нем Лукашенко хочет поговорить с Путиным и обсудить вопросы по двустороннему сотрудничеству», - говорится в сообщении.

Президенты двух стан встречались недавно, в начале декабря. Их переговоры по разным вопросам длились свыше пяти часов.

Ранее Россия и Белоруссия подготовили дорожную карту по углублению сотрудничества в рамках создания Союзного государства, которое представляет из себя надгосударственное образование с общим политическим, экономическим, юридическим и таможенным пространством.