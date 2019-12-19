РИАМО - 19 дек. В подмосковном Орехово-Зуеве на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства прошла форсайт-сессии, в ходе которой обсудили реализацию национального проекта «Образование», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Более 100 ученых, преподавателей и студентов Московской области в четверг собрались в Орехово-Зуево на форсайт-сессии, где подвели итоги федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», - говорится в сообщении.

На сессии участники обсудили предложения по развитию и оптимизации образовательных направлений, а также определили ряд существующих проблем. Кроме того, речь зашла о методах взаимодействия с учениками.

«Преподаватель — главное и незаменимое звено в системе образования. И о какой бы образовательной цифровой среде не велась речь - развитие требуется, в первую очередь, для учителя», - уточняется в материале.