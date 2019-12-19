РИАМО - 19 дек. В Подмосковье из программы капремонта исключено 1267 многоквартирных домов, в составе которых имеются менее пяти квартир, как того требует законодательство, начинается возврат взносов, говорится в сообщении пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Теперь региональная программа капитального ремонта содержит перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области, за исключением многоквартирных, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также домов, в которых имеется менее чем пять квартир», - говорится в сообщении.

Собственники квартир в таких домах могут претендовать на возврат средств. Для этого им нужно подать документы в фонд капремонта Подмосковья, в том числе подать заявление, копию паспорта, справку из банка с реквизитами счета для возврата денежных средств и выписку из реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Фонд капремонта примет решение по заявлениям не позднее 30 дней после поступления надлежащим образом оформленных документов.

Форму заявления на возврат средств можно найти на сайте фонда капремонта Московской области в разделе «Возврат».