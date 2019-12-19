РИАМО - 19 дек. Акция «Читающий транспорт» начнется в Московской области 26 декабря, в ее рамках в на маршруты в муниципалитетах региона выйдут автобусы-библиотеки, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«26 декабря министерство культуры Московской области и «Мособлтранс» запустят совместную акцию «Читающий транспорт». В 46 муниципалитетах области отправятся 200 брендированных автобусов, которые курсируя по привычным для жителей маршрутам, превратятся в открытые читальные залы и площадки для буккроссинга», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она также заметила, что в течение 2020 года количество автобусов-библиотек будет увеличено до 600.

Цель акции - поддержать статус Московской области, как одного из самых читающих регионов России. Пассажиры смогут почитать книги прямо в автобусе или взять с собой. Также можно будет принести книги из собственных фондов и оставить в автобусах акции.

В основу книжного фонда «Читающего транспорта» лягут тома, списанные из библиотек, которые находятся в достаточно хорошем состоянии.

«АО «Мострансавто» традиционно поддерживает значимые социальные проекты Московской области. Мы сразу откликнулись на эту инициативу. В проекте участвуют низкопольные автобусы большого класса ЛиАЗ-5292. Транспортные средства будут курсировать по маршрутам 46 городов Подмосковья: в Королеве, Люберцах, Химках и других», – отметил гендиректор «Мострансавто» Владислав Мурашов.