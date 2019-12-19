РИАМО - 19 дек. Британские специалисты выяснили, что регулярные посещения театра и выставок способствуют долгой жизни, сообщает Газета.ru.

«На сегодняшний день ряд исследований показал, что участие в культурных мероприятиях или освоение какого-либо вида искусства полезны для профилактики и облегчения ряда состояний, от депрессии и слабоумия до хронической боли», - говорится в сообщении.

Ученые высказали предположение, что такие мероприятия уменьшают уровень стресса и увеличивают запас эмоциональных ресурсов, что способствует продолжительной жизни.

Выводы основаны на 14-летних наблюдениях. В них участвовало около 7 тысяч добровольцев старше 50 лет.

«Как оказалось, те из них, кто хотя бы раз в пару месяцев посещал театры, картинные галереи и другие места приобщения к прекрасному, на 14% меньше рисковали умереть преждевременно. Для тех, кто делал это минимум раз в месяц, риск преждевременной смерти снижался на 31%», - добавляется в материале.