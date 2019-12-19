РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 дек. На Дзержинском шоссе в подмосковных Котельниках два человека погибли в результате столкновения трех автомобилей, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Дорожная авария произошла в четверг.

«В 20:45 поступило сообщение о ДТП на Дзержинском шоссе. Там было встречное столкновение трех автомобилей - Kia, Daewoo Nexia и «Газель». Водитель и пассажирка Daewoo погибли», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о состоянии остальных водителей и пассажиров автомобилей не поступала в ведомство.