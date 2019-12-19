РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 дек. В Домодедове в рамках расширенного заседания комиссии Общественной палаты городского округа с прокурорами и судебными приставами в четверг рассказали о том, какие документы должны быть у проверяющих органов, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Обсуждение касалось вопросов соблюдения и исполнения законодательства, которые предприниматели округа направляли в Общественную палату.

«Если пришел к вам госорган, то у него как минимум должно быть распоряжение на проверку», - сказал заместитель прокурора городского округа Домодедово Денис Селуянов.

Распоряжение должно быть подписано руководителем структуры в регионе или его заместителем.

Он также отметил, что можно столкнуться с вымогателями, которые приходят, как общественная организация, но не являются органами государственной власти.

«Штраф на месте не выписывают никогда. После проверки должны составить акт проверки. Если есть нарушения, то составляется протокол, потом рассматривают дело», - добавил Селуянов.

Он также уточнил, что прокуратура проводит как плановые, так и внеплановые проверки. О плановых предпринимателей должны предупредить за трое суток. При внеплановых в отдельных случаях уведомлять не обязаны.

«В любом случае должно быть распоряжение, и в нем должна быть отметка предпринимателя о том, что получили», - заключил Селуянов.

На расширенном заседании присутствовали заместитель прокурора городского округа Домодедово Денис Селуянов, заместитель начальника отдела судебных приставов городского округа Андрей Котляров и члены Общественной палаты муниципалитета. Координатором был председатель комиссии по экономическому развитию, предпринимательству, инвестициям и инновациям Общественной палаты Домодедова Иван Лаврухин.