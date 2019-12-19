РИАМО - 19 дек. Соцсеть «Одноклассники» в новогоднюю ночь во второй раз покажет собственное праздничное шоу, его будет вести популярный актер и ведущий Владимир Маркони, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

«В этот раз проект создан совместно с федеральным телеканалом «ТВ-3». Праздничный эфир проведет популярный актер и ведущий Владимир Маркони, его соведущим станет Евгений Рыбов, постоянный ведущий онлайн-шоу «ОК на связи!», - говорится в сообщении.

Как и в прошлом году шоу получило название «Настоящий Новый год», только теперь к нему добавилась приставка 2.0 – как символ развития проекта и наступающего 2020 года.

пресс-служба «Одноклассников» пресс-служба «Одноклассников» Актер и ведущий Владимир Маркони и певица Елка пресс-служба «Одноклассников» Певец Витас пресс-служба «Одноклассников» Певица Юлианна Караулова 1 из 4

Концепцией «Настоящего Нового года 2.0» снова стали искренние эмоции, которые подарят зрителям участники шоу.

На съемочной площадке OK постарались создать такую атмосферу, которая располагала героев новогоднего эфира к настоящим, ненаигранным реакциям. Съемки проекта проходили как в уютных квартирах звезд, так и на праздничных московских улицах. Маркони и Рыбов заходили в гости к популярным певцам, музыкантам, актерам и спортсменам, а кого-то встречали в городе.

В новогоднюю ночь пользователи узнают, что скрывается под елкой у Александра Реввы, о чем мечтает Manizha, что за подарки приготовил Витас и какие хлопушки любит Звонкий.

В съемках проекта также приняли участие Zivert, Елка, Мари Краймбрери, группа BrainStorm, Юлианна Караулова, Яна Троянова, группа Альянс и многие другие.

Шоу «Настоящий Новый год» начнется в социальной сети «Одноклассники» и в эфире телеканала «ТВ-3» 31 декабря в 22:00 по московскому времени. Посмотреть эфир можно в официальной группе «Одноклассники. Все OK!» на всех устройствах: в десктопной и мобильной версиях OK, в приложениях на iOS и Android, а также на большом экране — в приложении «OK Видео» на Smart TV и Android TV.

В 2018 году шоу только в новогоднюю ночь собрало 5 миллионов уникальных просмотров в ОК и больше 7 миллионов — за все праздники.