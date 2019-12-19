РИАМО - 19 дек. К 80-летию Московского народного ополчения разработают и создадут ассоциацию школьных музеев, сообщается на сайте Московской городской думы.

В Мосгордуме прошел круглый стол на тему «Школьные музеи XXI века: проблемы, поиски, перспективы».

«Не позднее 20 января 2020 года планируется создать оргкомитет по подготовке к 80-летию начала формирования дивизий Московского народного ополчения. <…> Проект программы мероприятий к 80-летию Московского народного ополчения должен быть разработан до середины февраля. Кроме того, считаем необходимым создать Ассоциацию школьных музеев памяти Московского народного ополчения на базе Музея обороны Москвы», – сказал Шапошников.

По его словам, с января 2020 года в рамках празднования 75-летия Великой Победы запускается интернет-проект «Народная летопись народного ополчения».

«Музеи примут участие в информационно-поисковых исследованиях с тем, чтобы прояснить судьбы ополченцев, захороненных как неизвестные. Итогом станет создание сводной электронной картотеки павших участников битвы за Москву. Предстоит большая работа по подготовке мероприятий к 80-летию Московского народного ополчения», – отметил Шапошников.

В Москве работают более 1628 музеев, из них военно-патриотической направленности – 811.