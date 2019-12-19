РИАМО - 19 дек. Электростальский завод тяжелого машиностроения поставит на Кубу первый сортовой стан 250, произведенный в России, сортовой стан – это оборудование, предназначенное для прокатки сортовой стали, говорится в сообщении пресс-службы администрации Электростали.

Сейчас готова к сборке и работе только одна из частей – окончательный картридж. Всего планируется изготовить 18 частей. Техника отправится на металлургическое предприятие «Антильяна де Асеро имени Хосе Марти» в Гаване.

«Электростальский завод тяжелого машиностроения имеет законченный цикл производства. Это и металлургическое, и сварочное, и механосборочное, а также вспомогательные виды производства. В составе предприятия работают конструкторский и технологический отделы, исследовательский комплекс, а также экспериментальный цех. Сборка стана из собственных деталей – новая веха в истории производства», - говорится в сообщении.

С 2013 года ЭЗТМ стал участвовать в совещаниях, которые проводят госорганы России и Кубы. На сегодняшний день завод подписал с генеральным подрядчиком несколько договоров на поставку нового оборудования – прокатного стана и нагревательной печи.

Россия ждала этого проекта более 30 лет. Он направлен на импортозамещение, на восстановление промышленности, тяжелого машиностроения. В проекте задействовано более 100 конструкторов, трудится 1 тысяча сотрудников. Страна давно ждала таких масштабных проектов, чтобы продемонстрировать свои экспортные, технические и технологические возможности.

ЭЗТМ имеет давно налаженные деловые связи с гаванским предприятием. В 70-е годы он поставлял на Кубу оборудование для производства арматуры. Сейчас оно и морально, и физически устарело.

Презентацию нового оборудования посетил глава города Владимир Пекарев, отметив, что российский сортовый стан имеет огромное значение для кубинской промышленности и инфраструктуры.

«Кроме того, мы, конечно, заинтересованы в создании новых рабочих мест на заводе. Лично я горжусь тем, что на заводе началось производство нового продукта, уверен, что наши жители тоже. Открылись перспективы занять новую нишу на рынке тяжелого машиностроения. Очень приятно, что наше правительство всячески поддерживает эту программу. За это им большое спасибо», – подчеркнул Пекарев.

На Кубу оборудование отправится по частям. Летом на гаванском заводе приступят к сборке и к пуско-наладочным работам.