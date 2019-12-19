РИАМО - 19 дек. В 2020 году пройдет Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, Подмосковье намерено принять активное участие в нем, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«На Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 от Московской области готовится к подаче 14 заявок», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Не позднее 20 января все они должны быть рассмотрены региональной межведомственной комиссией.

Участие в конкурсе могут принять малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения за исключением административных центров и городов федерального значения. Главные критерии оценки заявок — степень и разнообразие форм участия граждан на всех этапах подготовки реализации проекта, социокультурное программирование территории.

Также большую роль играют востребованность и обоснованность проекта, сохранение историко-градостроительной и природной среды, а также прогнозируемые экономические и социальные эффекты от его реализации.

Так, от Подмосковья в номинации «Исторические поселения» примут участие Коломна, Ногинск, Сергиев Посад и Зарайск. В номинации «Малый город» города будут разделены на группы: от 50 до 100 тысяч человек – Лобня, Клин, Егорьевск, Дмитров, Лыткарино; от 20 до 50 тысяч человек – Протвино, Шатура, Лосино-Петровский; до 20 тысяч человек – Волоколамск и Лотошино.

Коломна будет представлять на конкурсе Михайловскую набережную. От Ногинска - проект набережной реки Клязьмы. В Сергиевом Посаде будет благоустроена пешеходная зона от «Дороги к храму» до сквера по улицы Глинки — пешеходная зона «По пути наследия».

В Зарайске под конкурс отобрали набережную реки Осетр, в Лобне — исторический парк «Река времени», в Егорьевске – площадь Невского от Храма до пересечения с рекой Гуслица, в Дмитрове – Советскую площадь, а в Протвине — Лесной бульвар.

Пешеходная зона улицы Чайковского в Клину от Советской площади до ГАУК МО «Государственный мемориальный музей- заповедник П.И. Чайковского» также примет участие в конкурсе. От Лыткарина представят территорию, прилегающую к обводненному карьеру Волкуша, а также территорию городского парка по улицы 7-го Ноября в Лосино-Петровском.

В Шатуре для участия в конкурсе выбрали пешеходную зона по проспекту Ильича, от памятника Воинам-интернационалистам (Ангел добра) до дома №63, включая территорию дома. От Волоколамска будет участвовать территория улицы Советской, а от Лотошина — территория вокруг водоема «Красный ручей».

«Во всех 14 муниципалитетах на данный момент идет сбор предложению по функциональному наполнению выбранной на конкурс территории», - добавил Хайкин.