РИАМО – 19 дек. Центр общественных связей Федеральной службы безопасности опроверг информацию СМИ о том, что нападавших на приемную ведомства в Москве было трое, сообщает РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что трое неизвестных открыли стрельбу из автоматического оружия у здания ФСБ в центре Москвы. Район инцидента был оцеплен, изменены маршруты движения общественного транспорта.

«Нападавший был один… Никакого проникновения в здание ФСБ не было», - сказал представитель ЦОС ФСБ.

Видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве>>