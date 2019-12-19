РИАМО - 19 дек. Тонкий лед ежегодно становится причиной смерти множества людей, при этом чаще всего среди погибших – дети, важно помнить, что выходить на неокрепший лед – значит подвергать свою жизнь неоправданному риску, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде. Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный; белого – прочность его в два раза меньше; серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – лед ненадежен», – говорится в сообщении.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги и приближаться к промоинам, трещинам и прорубям во льду. Запрещено выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Не рекомендуется скатываться на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед, а также оставлять детей без присмотра.

«Если вы все же провалились под лед, то не нужно паниковать и делать резких движений. Важно стабилизировать дыхание и зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу, одновременно зовя на помощь», – добавляется в материале.