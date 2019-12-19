РИАМО - 19 дек. Интерактивное мероприятие «Чай со льдом», которое прошло в Электростали, посвятили Международному дню чая, главным гостем праздника стал электростальский рекордсмен — передвижной самовар «Самовар Самоварович», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Праздник с песнями и плясками порадовал электростальские семьи. Несколько интерактивных площадок привлекли внимание, как взрослых, так и самых маленьких жителей города. И даже отсутствие снега не помешало организаторам устроить синхронные гонки на лыжах», — говорится в сообщении.

В Международный день чая главным гостем праздника стал самый высокий и самый большой в мире передвижной самовар – «Самовар Самоварович», который угощал всех желающих горячим, ароматным чаем. Его высота – 4,04 метра (от основания передвижной платформы до окончания трубы). Объем – 760 литров, или более 4 тысяч чашек чая. Этот самовар – увеличенная в несколько раз копия самовара Николая Второва, одного из крупнейших промышленников Российской империи и основателя города Электросталь.

Гигантский самовар отлит из нержавеющей стали, украшен латунными ручками, макушку венчает корона. Предусмотрены четыре раздаточных крана, растапливается самовар традиционным способом – дровами или древесным углем. Рекордсмен уже побывал в Красногорске, а вскоре поедет в Видное и в Электрогорск.

В ходе праздника участникам раздавали последние в этом году коллекционные магниты акции «Активный житель Электростали», по которым уже 28 декабря будут разыгрываться ценные призы. Жители поучаствовали еще в одной праздничной лотерее, в которой подарками стали билеты в кино, на каток, на новогодние представления, сертификаты на мастер-классы, в салон красоты и многое другое.

Международный день чая в Электростали празднуют четвертый год подряд. Традиционно на площади собираются жители города, артисты и вместе пьют чай, поют, танцуют и веселятся. В этом году празднику «Чай со льдом» даже не помешала совсем не зимняя погода.

Как провести зиму в Подмосковье>>