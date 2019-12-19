РИАМО – 19 дек. Опубликована запись испытания новой сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, созданной совместными силами России и Индии, сообщает Газета.ru.

ВВС Индии опубликовало в Twitter видео запуска. Авиационную версию российской-индийской версии противокорабельной ракеты сбросили с истребителя Су-30МКИ.

«Известно, что ракета успешно поразила морскую цель в штате Одиша в Индии. Ракета прошла гладко, проследовав по желаемой траектории. Она достигла «прямого удара», — говорится в сообщении.

Ракета BrahMos способна развивать скорость, в 2,5-2,8 раза превышающую скорость звука.

Российско-индийское предприятие BrahMos было создано в 1998 году и названное в честь рек Брахмапутра и Москва.