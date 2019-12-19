РИАМО – 19 дек. Опубликована запись испытания новой сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, созданной совместными силами России и Индии, сообщает Газета.ru.
ВВС Индии опубликовало в Twitter видео запуска. Авиационную версию российской-индийской версии противокорабельной ракеты сбросили с истребителя Су-30МКИ.
«Известно, что ракета успешно поразила морскую цель в штате Одиша в Индии. Ракета прошла гладко, проследовав по желаемой траектории. Она достигла «прямого удара», — говорится в сообщении.
Ракета BrahMos способна развивать скорость, в 2,5-2,8 раза превышающую скорость звука.
Российско-индийское предприятие BrahMos было создано в 1998 году и названное в честь рек Брахмапутра и Москва.
#IndianAirForce successfully fired #BrahMos 'air version' missile from the Su-30 MKI today. The launch was smooth with the missile following the desired trajectory and achieving a 'direct hit' on a sea target off the Odisha coastline. pic.twitter.com/wKpMUFKF5M— Indian Air Force (@IAF_MCC) December 17, 2019
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