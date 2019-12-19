РИАМО - 19 дек. По маршрутам Подмосковья начали свое движение 20 автобусов «Мострансавто» с новогодними поздравлениями жителей региона, к концу декабря планируется украсить пожеланиями еще 60 автобусов большого и среднего классов, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

«Для украшения автобусов жители региона прислали больше 100 поздравлений из 56 округов. В салоне каждого транспортного средства на поручнях размещаются от шести до восьми открыток с поздравлениями», - говорится в сообщении.

Поздравления в автобусах появились на маршрутах региона в Королеве, Волоколамске, Истре, Люберцах, Клину, Ногинске, Одинцове, Павловском Посаде, Подольске, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Электростали, Видном, Балашихе, Долгопрудном, Домодедове, Ивантеевке, Мытищах и Чехове. Активнее всего присылали открытки жители из городских округов Домодедово, Мытищи, Химки и Жуковский.

Акция проходит при участии федерального оператора рекламы на транспорте Transit Media Group. Больше всего оказалось пожеланий здоровья, удачи и счастья. Пассажиры поздравляли в стихах и прозе родных и близких, коллег и других жителей Подмосковья.