РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 дек. Десять школьников из Балашихи приняли участие в мастер-классе по изобразительному искусству для детей военнослужащих и сотрудников Росгвардии, который провел народный художник России, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло в четверг в Галерее искусств Зураба Церетели.

«Я с детства занимаюсь рисованием, обучалась у нескольких преподавателей и пробовала разные техники. В основном рисовала акварелью или гуашью. На сегодняшнем мастер-классе мы рисовали маслом, я изобразила подсолнухи. Зураб Константинович не всех хвалил, но каждому советовал продолжать заниматься творчеством», - сказала ученица школы №16 Екатерина Басова.

Всего мастер-класс по изобразительному искусству посетили 30 школьников, из них – десять из Балашихи, среди ребят были также участники конкурса детского рисунка, который ежегодно проводится в ведомстве.

Перед началом урока для детей провели ознакомительную экскурсию, после чего они приступили к созданию картин масляными красками на свободную тему.