РИАМО - 19 дек. Москвичи получили СМС-предупреждения от Главного управления МЧС России по столице о том, что в четверг в городе ожидается сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду.

«Центральное УГМС: с 10:30 до 21:00 19 декабря по Москве ожидается усиление ветра порывами 19-24 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Горожан призвали быть внимательными и осторожными.

Ранее столичный главк МЧС объявил экстренное предупреждение на 19 декабря из-за усиления ветра. Кроме того в Москве из-за сильного порывистого ветра объявили «желтый» уровень опасности погоды до 12:00 20 декабря. Данный уровень означает потенциально опасную погоду.

Правила поведения при сильном ветре>>