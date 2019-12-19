РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 дек. В ночь на 24, 26 и 27 декабря на 25-м и 29-м километре трассы М-7 «Волга» возле Балашихи из-за работ по монтажу рамной опоры ограничат движение транспорта, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

«В ночь на 24 декабря с 01:00 по 05:20 будет ограничено движение транспорта (с полным перекрытием движения с 02:00 до 02:40 и с 04:00 до 04:40) на 25-м и 29-м километре трассы М-7 «Волга» возле Балашихи. 26 декабря движение ограничат с 01:00 до 05:20 (с полным перекрытием движения с 02:00 до 02:40 и с 04:00 до 04:40) на 26-м километре, а 27 декабря будет ограничено движение транспорта с 01:00 до 05:20 на 26 километре», - говорится в сообщении.

Перекрытие движения связано с монтажом рамной опоры. Объехать этот участок можно по автомобильной дороге Р-109 через Обухово, Щелковское и Объездное шоссе с выездами на федеральную трассу на 19-м и 42-м километрах.

Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения и соблюдать скоростной режим.

«Отметим, что сейчас в связи с установкой надземного пешеходного перехода перекрыто по одной полосе в каждую сторону на 25-м километре. Движение будет открыто в полном объеме до 27 декабря. О нештатной ситуации на трассе М-7 «Волга» можно сообщить по телефону: 8-800-505-76-52 или в диспетчерскую службу ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород»: +7 (831) 282-28-11», - заключается в материале.