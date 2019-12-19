РИАМО - 19 дек. Одним из популярных видов активного отдыха зимой является катание с горок на «ватрушках» (тюбингах) и санках-ледянках, при этом необходимо соблюдать меры безопасности, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Ватрушки» способны развивать большую скорость и закручиваться вокруг своей оси во время спуска, становясь при этом практически неуправляемыми. Чтобы развлечение приносило только положительные эмоции, необходимо соблюдать ряд правил.

«Не следует перегружать «ватрушку». В характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес. Опасно садиться на ватрушку по нескольку человек сразу – из нее можно вылететь», – говорится в сообщении.

Кроме того, нельзя прикреплять «ватрушки» друг к другу паровозиком, они могут перевернуться. Перед началом спуска нужно убедиться, что перед вами нет никого из катающихся, особенно детей.

«Прежде, чем начать спуск по неподготовленной трассе, осмотрите ее на предмет наличия ям, бугров, торчащих кустов, камней. Последние могут серьезно повредить «ватрушку» проколов или разрезав ее. При этом внизу склона должно быть достаточно места для торможения», – отмечается в материале.

Кататься следует сидя, не нужно пытаться вставать или прыгать на тюбинге, как на батуте. Нежелательно кататься в состоянии алкогольного опьянения.

Привязывать «надувные санки» к транспортным средствам – снегоходам, автомобилям – категорически запрещено.