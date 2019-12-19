РИАМО - 19 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди подписчиков в соцсети Instagram вкусные призы за самое необычное новогоднее поздравление.

Пользователям для участия в конкурсе нужно выбрать одну из пяти созданных РИАМО масок в Instagram, записать поздравление для друзей, подписчиков или РИАМО, после чего выложить поздравление в сторис, отметив аккаунт @riamo.ru.

Троих авторов лучших и необычных поздравлений выберут 24 декабря и наградят съедобными призами.

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