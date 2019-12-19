РИАМО - 19 дек. Спецслужбы квалифицировали перестрелку у здания ФСБ в центре Москвы как террористический акт, сообщается в Instagram-аккаунте ФСБ России.

Неизвестные открыли стрельбу в приемной ФСБ на Кузнецком мосту в Москве. Нападавших ликвидировали.

«По предварительным данным, спецслужбы квалифицируют данное происшествие как теракт», – говорится в сообщении.

СК возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве>>