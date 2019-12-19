РИАМО - 19 дек. Силовики в перестрелке ликвидировали троих напавших на здание ФСБ в столице, их личности устанавливают, сообщается в аккаунте ФСБ РФ в Instagram.

Стрельба в приемной ФСБ началась в 18:10. В здание ворвались трое. Двоих убили в перестрелке с охраной.

«Один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной. Нападавшему удалось пробежать около 300 метров: он добежал до конца улицы Кузнецкий мост, завернул на площадь Воровского, периодически отстреливаясь», - уточняется в сообщении.

На Большой Лубянке стрелку удалось забаррикадировался в доме №2. Периодически он перестреливался с прибывшими бойцам ЦСН ФСБ и СОБРа. Нападавшего ликвидировали в 19:15. Личности всех убитых на данный момент устанавливаются.

ФСБ опровергло информацию о трех стрелявших у здания ведомства в Москве>>