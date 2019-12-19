РИАМО - 19 дек. В Москве возбудили уголовное дело после стрельбы на улице Большая Лубянка, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Следственными органами ГСУ Следственного комитета РФ по городу Москве по факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)», – говорится в сообщении.

В настоящий момент проводятся все необходимые следственные действия.

Видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве>>