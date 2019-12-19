РИАМО - 19 дек. Очевидцы стрельбы, произошедшей возле здания ФСБ в центре столицы, публикуют видео с места ЧП, в которых можно услышать звуки стрельбы и увидеть бегущих по улице людей.

Как сообщается в аккаунте ФСБ РФ в Instagram, у главного здания ФСБ неизвестные открыли стрельбу. Нападавшие были убиты.

«Возле здания ФСБ на Кузнецком Мосту слышны стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания», - написал yuriydedmironaiartema под своим видео, которое снято на Кузнецком Мосту.

В ролике видно, как из здания выбегают полицейские с оружием.

Видео с бегущими от места перестрелки прохожими опубликовали fishy_god и mouse9780.

Пользователь e46_pantera выложил ролик, на кадрах которого видно, как человека на носилках грузят в автомобиль реанимации.

В видео от vtsumraka есть кадры проведения операции, на которых люди в черной одежде стреляют, один из них падает.

jimyfrog отмечает, что на Лубянке очень много полицейских. А racheff9005 уточняет, что после затишья в центре снова начали стрелять.