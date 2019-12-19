РИАМО - 19 дек. Движение в районе улицы Большая Лубянка в центре Москвы начали восстанавливать, ранее близлежащие улицы были перекрыты, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

Около здания ФСБ в центре Москвы вечером в четверг произошла перестрелка, неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия. Водителям рекомендовали объезжать перекрытый участок по Неглинной улице в сторону Садового кольца и по Мясницкой – к Театральному проезду и Новой площади.

«Левый поворот с Новой площади на улице Маросейка открыт. Движение с Лубянского проезда на улицу Маросейка открыто», – говорится в сообщении.

В данный момент сохраняются перекрытия на улице Большая Лубянка. Нельзя проехать с Бульварного кольца на Мясницкую улицу.

Видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве>>