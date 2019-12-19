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|Температура
|+1˚C … +3˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|747 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 12 м/с
|Температура
|+1˚C … +3˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|751 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
|Температура
|+2˚C … +4˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|746 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 6 м/с
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