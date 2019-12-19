РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 дек. В Домодедове в рамках расширенного заседания комиссии общественной палаты Домодедова с прокурором и судебным приставом рассказали, сколько времени рассматривается заявление о снятии ареста на имущество, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Расширенное заседание комиссии Общественной палаты прошло в Домодедове в четверг. Обсуждение касалось вопросов соблюдения и исполнения законодательства, которые предприниматели округа направляли в общественную палату.

«Есть заявление, а есть ходатайство. На заявление есть срок 30 календарных дней; на ходатайство – 10 календарных дней. В ходатайстве можно отказать, если не хватает каких-либо документов», - сказал заместитель начальника отдела судебных приставов городского округа Домодедово Андрей Котляров.

Он также отметил, что по действующему законодательству предоставлять документы в МФЦ для регистрации снятия ареста может только судебный пристав.

На расширенном заседании присутствовали заместитель прокурора городского округа Домодедово Денис Селуянов, заместитель начальника отдела судебных приставов городского округа Домодедово Андрей Котляров и члены общественной палаты городского округа Домодедово. Координатором был председатель комиссии по экономическому развитию, предпринимательству, инвестициям и инновациям общественной палаты городского округа Домодедово Иван Лаврухин.