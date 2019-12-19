РИАМО - 19 дек. В связи с предстоящими праздничными днями выплата пенсий и других социальных выплат за январь 2020 года в Московском регионе будет осуществляться своевременно или досрочно, говорится в сообщении пресс-службы ГУ – отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области.

«Управление Федеральной почтовой службы Москвы – филиал ФГУП «Почта России» будет производить выплаты: 3 января 2020 года – за 3 и 5 января 2020 года; 6 января 2020 года – за 6 и 7 января 2020 года; 10 января 2020 года – за 10 и 12 января 2020 года. Остальные дни – по установленному графику», – говорится в сообщении.

УФПС Московской области – филиал ФГУП «Почта России» и альтернативные службы доставки пенсий на дом будут производить выплаты: с 3 января 2020 года – по установленному графику.

ООО «Милосердие»: с 4 января 2020 года – по установленному графику.

Сбербанк Москвы: 31 декабря 2019 года; Среднерусский банк Сбербанка РФ: 31 декабря 2019 года, 10 и 15 января 2020 года; Филиал «Центральный» банка ВТБ: 31 декабря 2019 года; Банк Возрождение: 31 декабря 2019 года.

Другие кредитные учреждения: 10 января 2020 года.