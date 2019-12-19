РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. Полицейские Подольска задержали 22-летнего кассира, подозреваемого в краже 8 тысяч рублей из магазина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя службы безопасности крупной торговой сети. Он рассказал, что неизвестный в служебном помещении одного из продуктовых магазинов на улице Симферопольской завладел деньгами магазина. Общая сумма материального ущерба составила 8 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 22-летнего местного жителя, работающего кассиром магазина. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.