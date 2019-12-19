РИАМО - 19 дек. В Подмосковье сделали прививки от гриппа более 2,3 миллиона взрослых и 936 тысяч детей, всего было привито 3,3 миллиона человек с начала кампании, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Подходит к концу кампания по вакцинации против гриппа. В этом году мы решили продлить ее до 30 декабря. Закуплена современная, четырехвалентная вакцина от гриппа, действующая сразу против четырех штаммов вируса», – сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Она добавила, что сделать прививку против гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления. Процедура длится 15 минут. На сегодняшний день вакцинация – единственный способ защититься от гриппа и его последствий.

Чтобы сделать прививку против гриппа, нужно обратиться к врачу-терапевту, в случае с ребенком – к врачу-педиатру, который проведет осмотр на предмет противопоказаний и направит на прививку.