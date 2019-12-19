РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 дек. Свыше 500 сотрудников экстренных служб будут обеспечивать безопасность и правопорядок в новогодние праздники в Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Красногорск состоялось в окружной администрации в четверг.

«Охрану общественного правопорядка в дни новогодних праздников будут обеспечивать 545 человек: 50 сотрудников УМВД России, более 150 сотрудников ЧОП, 15 спасателей муниципального аварийно-спасательного отряда, 20 пожарных добровольцев общественной организации ВДПО, 10 представителей добровольной дружины по охране общественного порядка», – говорится в сообщении.

Ежесуточно в дежурствах будет задействовано порядка 300 человек.

«Наша главная задача – избежать трагических случаев, а там где они возникают, чтобы они были с минимальными потерями и без человеческих жертв, в этом заключается главная задача и миссия всех служб, вовлеченных в эту серьезную работу», - подчеркнула глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

Согласно решению комиссии, на период праздничных и выходных дней с 09:00 31 декабря 2019 года до 09:00 9 января 2020 года профильные структурные подразделения администрации округа, ЕДДС, коммунальные и дорожные службы, ресурсоснабжающие предприятия будут работать в режиме повышенной готовности.