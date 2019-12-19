РИАМО – 19 дек. Неизвестный, который устроил перестрелку в районе Лубянки в центре Москвы, нейтрализован ответным огнем, сообщает «Интерфакс».

«ЧП произошло у дома 12 на Большой Лубянке. Злоумышленник нейтрализован, его личность устанавливается», – говорится в сообщении.

Стрельба произошла у здания ФСБ на Большой Лубянке вечером в четверг. Есть предварительные данные о пострадавших и погибших.

Во всех зданиях и объектах ФСБ объявили план «Крепость».

Видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве>>