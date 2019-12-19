РИАМО - 19 дек. Молодой человек рассказал, что гулял вечером по Кузнецкому Мосту и услышал звуки, которые сначала принял за отбойный молоток, а потом прохожих начали прогонять люди в форме, сообщает kp.ru.

Около здания ФСБ в центре Москвы произошла перестрелка. СМИ сообщают о раненых и погибших.

«Мы шли с девушкой по Кузнецкому Мосту в сторону Лубянки. Хотели посмотреть, как украшена Москва к Новому году. Послышались звуки выстрелов. Я думал, это ремонтные работы. Отбойный молоток или что-то в этом роде. Но звуки выстрела ни с чем не спутать», - сказал очевидец.

Он добавил, что улица была перекрыта, а потом к ним подбежал мужчина в бронежилете и каске и закричал, чтобы они уходили с места происшествия.

Видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве>>