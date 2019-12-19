РИАМО - 19 дек. Вход на станцию «Лубянка» Сокольнической линии метрополитена и выход с нее может быть ограничен по требованию правоохранителей, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
«Московское метро работает в штатном режиме. На станции «Лубянка» Сокольнической линии возможны ограничения на вход-выход по требованию правоохранительных органов», – говорится в сообщении.
В центре Москвы в приемной ФСБ на Кузнецком мосту произошла перестрелка. По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие.
К месту ЧП стянули силы спецназа. Движение общественного транспорта в центре столицы перекрыли.
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