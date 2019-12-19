РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В подмосковном Подольске 21 декабря пройдет акция «Донорская суббота», в ходе которой жители Подольска смогут сдать кровь, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Акция пройдет с 8:00 до 11:00 в здании Подольской станции переливания крови по адресу: улица Кирова, 9. При себе нужно иметь паспорт. При заборе крови используется только одноразовое оборудование», - говорится в сообщении.

К сдаче крови приглашаются совершеннолетние граждане РФ без тяжелых и хронических заболеваний, зарегистрированные в Москве или Московской области. Допустимый вес донора для сдачи крови – выше 50 килограммов.