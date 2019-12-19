РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 дек. Сотрудники ГИБДД подмосковных Люберец разыскивают водителей, которые 10 декабря скрылись с места ДТП, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ России «Люберецкое».

Десятого декабря в 9:48 неустановленный водитель, управляя предположительно Skoda Octavia онлайн-сервиса «Яндекс Такси», на Проектируемом проезде 4037 столкнулся с автомобилем Toyota Camry темно-серого цвета под управлением неустановленного водителя, двигавшегося в попутном направлении. Водители с места ДТП скрылись.

«Пострадавшему в результате ДТП пассажиру такси 1998 года рождения оказали помощь в Люберецкой больнице. Сотрудниками отделения розыска ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводятся оперативно-разыскные мероприятия. По фактам ДТП проводятся проверки, в результате которых будут установлены причины случившегося», - говорится в сообщении.

Если вы стали очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия, участники которого с места происшествия скрылись, просьба сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8(495)501-25-83, 8(495)501-13-49.